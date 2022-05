L'Inter è sempre più in pole position per Henrikh Mkhitaryan. Stando a Sky Sport, infatti, nell'incontro andato in scena oggi con il centrocampista armeno e il suo entourage, la Roma ha spiegato che non è intenzionata ad alzare la precedente offerta per convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza. Una situazione che, spiegano i colleghi dell'emittente, rende automaticamente la Beneamata in posizione di vantaggio, forte dell'intesa raggiunta nei giorni scorsi con l'ex United e Arsenal sulla base di un biennale da 3,5 milioni du euro a stagione.