Risolta la questione legata ai biglietti. Secondo quanto riferisce SkySport24, almeno un buon 90% degli interisti potrà entrare al do Dragao stasera per assistere a Porto-Inter. "Per facilitare i controlli, anche i tifosi nerazzurri che non avevano acquistato i tagliandi per il settore ospiti potranno accedere purché si presentino senza vessilli nerazzurri al fine di non creare turbative durante il match - spiega Andrea Paventi di Sky -. Per chi invece aveva acquistato il biglietto nella curva del Porto, circa 50-100 persone, sarebbe consigliabile non andare: lì la soluzione non è stata trovata".