L'Inter sta valutando in queste ore finali di mercato un centrocampista low-cost: il nome forte, confermato anche da Sky Sport, è quello di Davy Klaassen, classe '93 in forza all'Ajax. I procuratori dell'olandese sono al lavoro in questi minuti per capire se riusciranno a condurlo in nerazzurro. Tra stanotte e domattina occorrerà comprendere se l'Ajax aprirà a questa formula di rispetto nei confronti del giocatore, che nel frattempo stasera ha giocato il preliminare di Europa League, disputando il secondo tempo (sconfitta per 0-1 contro il Ludogorets, ma passaggio del turno, ndr).

Proposti anche Ndombele e Van de Beek: valutazioni in corso della dirigenza interista.