Oggi è stata presentata ufficialmente alla Milano Fashion Week, ma la terza maglia dell'Inter per la stagione 2023/24 già mercoledì potrebbe debuttare in campo. Come riportato da Sky Sport, la formazione allenata da Simone Inzaghi dovrebbe scendere in campo subito in divisa arancione all'Anoeta contro la Real Sociedad, nel match che segna l'esordio in questa edizione della Champions League.

Presentata la terza maglia Inter arancione. Dovrebbe esordire subito in Champions contro la Real Sociedad. @SkySport https://t.co/gGITDnKR2m — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) September 18, 2023