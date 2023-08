L'Inter aspetta fiduciosa Benjamin Pavard. Lo assicurano i colleghi di Sky Sport, riferendo che in Viale della Liberazione hanno "avuto ulteriori rassicurazioni oltre all’accordo trovato da giorni con club e giocatore". Nel frattempo il Bayern Monaco si sta muovendo per Trevor Chalobah del Chelsea come sostituto del francese. Si tratterebbe dell'ultimo step prima del definitivo via libera dei bavaresi.

