Dopo il deludente 0-0 imposto all'Inter dalla Samp lunedì scorso, con tanto di battibecco poco edificente in campo fra Nicolò Barella e Romelu Lukaku a rovinare ultiormente la serata di Inzaghi, la parola d'ordine alla Pinetina è una: stemperare. Secondo quanto riportano i giornalisti de La Repubblica, per ora, il club ha deciso di non multare i due, che si sono già chiariti nelle scorse ore, ma non è detto che non ci ripenserà nei prossimi giorni. L’intenzione di tutto l'ambiente, a partire dai dirigenti che oggi hanno pranzato con la squadra, è evitare che i malumori scatenati dall'ennesimo passo falso in campionato possano danneggiare quel che resta della stagione.