Non ci sarà la finale di Champions League a Milano nel 2027. Secondo La Repubblica, infatti, Inter e Milan daranno il via libera alla ristrutturazione del Meazza presentata in un'ipotesi di progetto da WeBuild per una spesa intorno al mezzo miliardo di euro, da suddividere tra i due club.

Nel frattempo, a meno di improbabili sorprese, il 24 settembre a Praga il Comitato Esecutivo dell'Uefa ratificherà la rinuncia dei Milano per ospitare la finale di Champions League del 2027. La riapertura della città non esclude un "no" all'Italia: la finale potrebbe finire a Roma.

Secondo il quotidiano, ha prevalso la necessità di una ristrutturazione in vista dell'Europeo 2032 che l'Italia organizzerà con la Turchia. L'Uefa non può pensare di ospitare una finale con un cantiere aperto, situazione obbligatoria se si farà il progetto di ristrutturazione. Beppe Sala, sindaco di Milano, avrebbe comunicato l'opinione favorevole di Inter e Milan a Gravina.

Entro il 31 ottobre 2026 la Figc deve consegnare il dossier stadi sull'Europeo con i progetti e la relativa copertura finanziaria dei lavori, per partire nel marzo 2027, quindi dopo i Giochi di Milano-Cortina 2026.

Al momento l'idea della ristrutturazione prevale tra i club soprattutto perché dimezzerebbe i costi previsti, attorno al miliardo, per i rispettivi stadi a San Donato e Rozzano.