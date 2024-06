Sono 13 i giocatori dell'Inter protagonisti a Euro 2024. Il torneo, che prenderà ufficialmente il via venerdì 14 giugno con la gara di apertura tra i padroni di casa della Germania e la Scozia, vedrà tra i partecipanti cinque nerazzurri per l'Italia (Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco, Frattesi), due per Francia (Pavard, Thuram) e Olanda (De Vrij, Dumfries) e uno a testa per Albania (Asllani), Austria (Arnautovic), Svizzera (Sommer) e Turchia (Calhanoglu).

Ecco l'elenco completo e il calendario dei match nel dettaglio:

ITALIA

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Davide Frattesi

Italia-Albania - sabato 15/06, ore 21:00 – Gruppo B | Dortmund

Spagna-Italia - giovedì 20/06, ore 21:00 – Gruppo B | Gelsenkirchen

Croazia-Italia - lunedì 24/06, ore 21:00 - Gruppo B | Lipsia

ALBANIA

Kristjan Asllani

Italia-Albania - sabato 15/06, ore 21:00 – Gruppo B | Dortmund

Croazia-Albania - mercoledì 19/06, ore 15:00 – Gruppo B | Amburgo

Albania-Spagna - lunedì 24/06, ore 21:00 – Gruppo B | Dusseldorf

AUSTRIA

Marko Arnautovic

Austria-Francia - lunedì 17/06, ore 21:00 – Gruppo D | Dusseldorf

Polonia-Austria - venerdì 21/06, ore 18:00 – Gruppo D | Berlino

Olanda-Austria - martedì 25/06, ore 18:00 – Gruppo D | Berlino

FRANCIA

Benjamin Pavard, Marcus Thuram

Austria-Francia - lunedì 17/06, ore 21:00 – Gruppo D | Dusseldorf

Olanda-Francia - venerdì 21/06, ore 21:00 – Gruppo D | Lipsia

Francia-Polonia - martedì 25/06, ore 18:00 – Gruppo D | Dortmund

OLANDA

Stefan de Vrij, Denzel Dumfries

Polonia-Olanda - domenica 16/06, ore 15:00 – Gruppo D | Amburgo

Olanda-Francia - venerdì 21/06, ore 21:00 – Gruppo D | Lipsia

Olanda-Austria - martedì 25/06, ore 18:00 – Gruppo D | Berlino

SVIZZERA

Yann Sommer

Ungheria-Svizzera - sabato 15/06, ore 15:00 – Gruppo A | Colonia

Scozia-Svizzera - mercoledì 19/06, ore 21:00 – Gruppo A | Colonia

Svizzera-Germania - domenica 23/06, ore 21:00 – Gruppo A | Francoforte

TURCHIA

Hakan Calhanoglu

Turchia-Georgia - martedì 18/06, ore 18:00 – Gruppo F | Dortmund

Turchia-Portogallo - sabato 22/06, ore 18:00 – Gruppo F | Dortmund

Repubblica Ceca-Turchia - mercoledì 26/06, ore 21:00 – Gruppo F | Amburgo

