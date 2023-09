Tempo di prime volte in casa Inter, dove qualche nuovo acquisto inizierà a prendere confidenza con l'ambiente di San Siro. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, per l'impegno di domani contro la Fiorentina ci sarà la prima convocazione di Pavard: il francese andrà in panchina, ma presto prenderà il suo posto a destra nei tre di difesa. "Anche Klaassen è a disposizione, mentre Sanchez potrebbe non essere convocato per permettergli qualche allenamento in più alla ricerca della forma migliore", informa La Gazzetta dello Sport. Sicuramente out Sensi, bloccato da un affaticamento.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!