Tornato carico, Lautaro ora ha dieci giorni e una sola amichevole (con il Chelsea domenica prossima) per mettere nelle gambe la benzina necessaria ad affrontare il Genoa alla prima di campionato. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il capitano si è presentato al primo giorno di lavoro con un sorriso grande così e, soprattutto, con la forma delle migliori occasioni. Per essere uno che fino all’altro ieri si godeva le meritatissime vacanze e che avrebbe dovuto restare al mare per altri due giorni...

L'infortunio di Taremi, i problemi di Arnautovic e il mercato infruttuoso stanno complicando l'avvicinamento di Inzaghi alla stagione. E così toccherà ancora una volta a Thuram e al Toro caricarsi l'attacco nerazzurro sulle spalle nonostante le recenti fatiche con le nazionali.

L’impatto di Lautaro è stato decisamente incoraggiante, come sottolinea la Gazzetta: il capitano ieri è stato tra i primi ad arrivare alla Pinetina, ha sostenuto i test fisici con ottimi risultati e poi si è allenato insieme ai compagni. Le sessioni di allenamento giornaliere saranno ridotte a una, i carichi di lavoro saranno ridotti per permettere ai giocatori di raggiungere la condizione giusta per il debutto del 17. E presto arriverà anche l'ufficialità del rinnovo.