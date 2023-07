L'Inter vede complicarsi la trattativa per Yann Sommer. Il contatto che c'è stato oggi tra il club nerazzurro e il Bayern Monaco, informa La Gazzetta dello Sport, non ha portato alla fumata bianca. Anzi: i tedeschi per il momento non intendono liberare il portiere, viste le non perfette condizioni fisiche di Manuel Neuer e la trattativa naufragata per Giorgi Mamardashvili.

"A meno di un colpo di scena nelle prossime ore, è da escludere che lo svizzero possa essere a disposizione di Inzaghi per la tournée in Giappone dei nerazzurri. Sommer in Giappone volerà, ma con il charter del Bayern Monaco: è nella lista dei convocati di Tuchel e decollerà lunedì dalla Baviera insieme al resto dei campioni di Germania", si legge. I due club hanno deciso di riaggiornarsi tra qualche giorno, magari di proprio in Giappone: il portiere spinge per l'Inter, con cui ha già trovato l'accordo per un biennale. Sullo sfondo restano le candidature di Trubin, Keylor Navas e degli svincolati Lloris e De Gea.

