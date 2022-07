Paulo Dybala è tornato in Italia, nella sua casa di Torino. Avrà due riunioni nella giornata di oggi, come racconta La Gazzetta dello Sport. La prima con lo staff di preparatori, per capire come gestire il periodo senza squadra. La seconda con l'entourage, l'agente Jorge Antun e l'intermediario De Vecchi.

"Vuole innanzitutto comprendere perché non è stato chiuso - a suo tempo - l’accordo con l’Inter, destinazione che lui aveva accettato con entusiasmo, dopo un corteggiamento durato mesi e non settimane, con tanto di tre proposte scritte presentate dal club nerazzurro. Ora l’Inter ha le mani legate, perché dopo l’arrivo di Lukaku sarebbero necessarie le famose due cessioni in attacco per liberare spazio alla Joya. Non basta quella di Sanchez. E tutto questo al netto del gradimento assoluto da parte della società, con il presidente Steven Zhang in testa".