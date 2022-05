L'incertezza attorno alla decisione di Ivan Perisic relativamente al rinnovo di contratto invita l'Inter a guardarsi intorno per cercare un eventuale sostituto da affiancare a Robin Gosens nella batteria dei laterali mancini a partire dalla prossima stagione. Nel taccuino di Marotta e Ausilio, scrive Gazzetta.it, è sempre in evidenza il nome di Filip Kostic, il cui ingaggio comporta costi impegnativi; un altro profilo che ha riscosso apprezzamenti tra gli osservatori nerazzurri è quello dell'empolese Fabiano Parisi, specialista però nella difesa a quattro. Quest'inverno, aggiunge la rosea, si è parlato a lungo anche di Andrea Cambiaso, messosi in luce nonostante la stagione da dimenticare del Genoa. "Attenzione, inoltre, alle candidature a sorpresa, magari con degli scambi all'orizzonte", la chiosa del pezzo.