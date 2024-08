L'offerta del Genoa per Fabio Silva del Wolverhampton, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe presto essere accettata dal club inglese. L'arrivo in Liguria del portoghese sbloccherebbe il passaggio di Albert Gudmundsson alla Fiorentina.

Per la rosea, a Firenze in queste ore si respira grande ottimismo circa l'arrivo dell'islandese: un'operazione che porterebbe Nico Gonzalez alla corte di Thiago Motta. L'offerta per Gudmundsson è nota: quinquennale da 2,2 milioni di euro a stagione. Lui avrebbe da tempo dato la disponibilità a vestirsi di viola, resta appunto il nodo del suo sostituto, con Gilardino che nel frattempo ha perso pure Retegui accasatosi all'Atalanta.

Fra prestito oneroso e riscatto, la Fiorentina pagherebbe al Genoa circa 25 milioni di euro. Secondo la Gazzetta, quella viola è l'unica offerta ufficiale arrivata al Genoa per l'islandese, nonostante i tanti interessi paventati. E nella corsa a ostacoli per arrivare a Gud - si legge - è arrivato il ritorno di interesse da parte dell'Inter che già in passato ha monitorato il calciatore e che non lo ha mai archiviato del tutto.