Una festa lunga circa 12 ore in cui l'Inter si prende Milano per celebrare la conquista della seconda stella. Questo quanto prevede il piano nerazzurro per festeggiare il 20 scudetto: oggi, dopo la sfida contro il Torino, due pullman scoperti e bistellati partiranno da San Siro fino ad arrivare al Duomo. Impossibile stimare quanta gente parteciperà all'evento, ma La Gazzetta dello Sport parla oggi di più di 50 mila persone.

Per l'occasione il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e l'asporto di contenitori di vetro e lattine (mentre è ammesso il consumo al tavolo) dalle 10 alle 18 in zona San Siro, dalle 15 alle 21 tra Sempione e Arco della Pace, dalle 16 alle 3 nella macroarea del Duomo. La terrazza 'Duomo 21' ospiterà invece la festa del gruppo squadra, mentre in piazza ad incitare la folla ci sarà lo speaker ufficiale Mirko Mengozzi e un impianto audio che diffonderà musica e inni nerazzurri, compreso il nuovissimo "Ho fatto un sogno", cantato da Rose Villain, Madame e Tananai: si sforerà la mezzanotte.

Anche San Siro sarà strapieno: attesi ospiti come Tananai, Amadeus e Matilde Gioli, ma soprattutto una coreografia celebrativa con un enorme tricolore e il 'pasillo de honor' con cui il Torino accoglierà i campioni d'Italia.