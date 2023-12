La serata di Yann Bisseck, a lungo rimasto in naftalina ed emerso proprio nel momento del bisogno. In grande emergenza, Inzaghi trova risorse fondamentali anche nel ragazzone tedesco, alla terza da titolare di fila: prima la traversa, poi il gol stappa-partita contro il Lecce.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, all'Inter sono stati bravi a scorgere l'essere "giocatore vero" di Bisseck prima degli altri. Ci hanno creduto prima degli altri e ora se lo coccolano. E per San Siro è già una sorta di idolo, come testimoniano le ovazioni a ogni sua giocata. Giocate - come si legge sulla rosea - mai fini a sé stesse, ma concrete e talvolta decisive. Qualcuno aveva dubbi, ma la crescita è evidente e ora Inzaghi ha un titolare in più.

