La stagione 2022/23 è iniziata da qualche mese, ma Footy Headlines ha lanciato già le prime indiscrezioni sulla maglia Home 23/24 dell'Inter. Si va verso il ritorno del giallo per stemma e loghi. Non è la prima volta nella storia nerazzurra, Nike ha utilizzato il colore per l'ultima volta nella stagione 2016-2017, ma anche le magliette dei primi anni 2000 presentavano loghi gialli. Al momento non si hanno informazioni sul design, "potrebbe presentare strisce classiche, ma potrebbe anche introdurre un look radicalmente nuovo", si legge sul sito. Il lancio è in programma all'inizio dell'estate 2023, ma potrebbe essere anticipato anche a maggio.