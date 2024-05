"L'Inter resterà con quattro attaccanti". Un concetto che la dirigenza nerazzurra, in particolare Piero Ausilio, ha ribadito più volte sottolineando la necessità di rispettare i limiti imposti dalle liste UEFA. Idea che non trova evidentemente d'accordo Simone Inzaghi, che quando interpellato sull'argomento ha evidenziato come la prossima stagione sarà piuttosto impegnativa e con più partite da giocare per l'Inter, che avrà di conseguenza bisogno di un numero adatto di calciatori in rosa. Quindi, che succederà?

Ad oggi in Viale della Liberazione permane l'intenzione di rimanere con le quattro punte, vale a dire Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. Senza escludere che in caso di offerte uno dei nomi sopra citati potrebbe cambiare. In particolare Arnautovic potrebbe valutare offerte per lui vantaggiose e con la possibilità di essere in prima fila nelle gerarchie.

Secondo quanto filtra, però, il numero quattro non è necessariamente tassativo e Inzaghi potrebbe ottenere un ulteriore rinforzo offensivo. Ma sarebbe un'operazione da fine mercato, quando si presenterebbero occasioni da cogliere al volo. Questo significa che l'Inter potrebbe presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione con cinque punte, per la gioia dell'allenatore. L'idea è questa, il resto lo faranno l'evoluzione del mercato e tutti i fattori che influiranno sulle strategie nelle prossime settimane.