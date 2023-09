Tentativo in extremis per un ultimo tassello, quel centrocampista con "caratteristiche diverse" (Marotta dixit) che manca a Inzaghi. "Nel centrocampo dell’Inter mancava un elemento più strutturato fisicamente e questo identikit in effetti aveva fatto pendere la bilancia più dalla parte di Ndombele che da quella di Maxime Lopez, ovvero i nomi emersi con forza mercoledì - spiega il Corsport -. In realtà, ieri, entrambe le piste si sono parecchio raffreddate. E per motivi diversi. L’arrivo del regista del Sassuolo, infatti, era strettamente legato ad Asllani. In sostanza, doveva essere messo in piedi uno scambio di prestiti. Solo che l’albanese, pur desiderando giocare di più, anche a costo di lasciare temporaneamente l’Inter, non ritiene che la squadra neroverde sia la piazza migliore. Preferirebbe inseguire il rilancio all’Empoli, dove è cresciuto e dove si è messo in mostra. Il club toscano, però, non ha una contropartita da offrire all’Inter. E, comunque, il Sassuolo non lascerebbe andare Lopez con un semplice prestito".

Ed ecco i due olandesi: Klaassen e Van de Beek. "La verità è che nelle ultime ore l’Inter è andata a caccia di un’opportunità, ma con tempi ormai strettissimi. Valutato Van De Beek che è ai margini nel Manchester United. È alto, ma si tratta pure di un centrocampista di qualità più che di sostanza. Simile il discorso per Pereyra, che è svincolato dopo la conclusione del suo contratto con l’Udinese. Soumaré del Leicester già mercoledì sembrava fuori dai giochi. Il Monaco ha detto no al prestito di Fofana". E c'è da piazzare Agoume, l'ultimo esubero.

