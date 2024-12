L'uomo del week-end calcistico di Nicola Ventola è Sebastiano Esposito, che ieri ha segnato la sua prima doppietta in Serie A nella vittoria rotonda dell'Empoli sul Verona. "Sono affezionato a Sebastiano Esposito, l'ho cominciato a sentire quando è entrato nella prima squadra dell'Inter - ha rivelato l'ex attaccante durante 'Viva El Futbol -. Ha qualità tecniche, intelligenza calcistica, può fare la prima e la seconda punta. Quando è andato a Bari, mi ha chiamato, dopodiché siamo diventati amici. Gli dicevo sempre: 'Sei forte, ma devi segnare. devi essere meno altruista'. Ora stanno arrivando anche i gol, oltre alle giocate. Noi facciamo il Fantacalcio con Sensi, Caprari, Berardi... Vedo la formazione di Seba per questa giornata e noto che ha messo Yldiz, Kean e poi se stesso in attacco, mandando De Ketelaere in panchina. Il belga venerdì fa gol col Milan, quindi l'abbiamo massacrato in chat. Però domenica Esposito ha fatto doppietta e ci ha fatto le 'corna'. Questo per dire quanta fiducia abbia in se stesso, vedo che ha personalità. E' un bravo ragazzo, la storia della sua famiglia è bella".

