L'incrocio tra Bayer Leverkusen e Inter evoca 'ricordi bellissimi' a Giulio Donati, che in momenti diversi della sua carriera ha militato nelle due squadre che stasera si troveranno una di fronte all'altra alla BayArena per la sesta giornata di Champions League. "Sono stati i momenti più importanti della mia carriera - ha raccontato il difensore a Tuttomercatoweb.com -. Ero un ragazzino quando ebbi l'onore di allenarmi con l'Inter più importante di sempre, quella di Mourinho, di Milito e del Triplete. Quei campioni hanno lasciato un segno indelebile sulla mia carriera, su tutti Materazzi che è stato come un fratello con mille consigli e un aiuto continuo. In Germania ho vissuto tre anni stupendi, da protagonista".

Tornando alla stretta attualità, Donati ha provato a immaginarsi la partita di stasera: "Mi aspetto intensità, la tattica finirà in secondo piano. I padroni di casa che vorranno fare la prestazione contro un'Inter attrezzata sul piano tecnico e atletico".

