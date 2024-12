Tra i prodotti più interessanti della Primavera interista c'è sicuramente Matteo Cocchi, classe 2007, esterno mancino dei nerazzurri intervistato per l'edizione online della Gazzetta dello Sport insieme a Topalovc e Zanchetta. "So quello che si scrive sui social, ma tendo a non leggere i commenti e a concentrarmi su me stesso. Il mio obiettivo è debuttare in Serie A, così come quello di Luka e di Mattia, e Dimarco è tra i miei riferimenti", risponde parlando del giocatore a cui viene accostato.