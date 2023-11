Con la qualificazione agli ottavi di Champions League arriva per l'Inter anche quella alla prima edizione del Mondiale per club 2025. Si disputerà (spiega il Corriere dello Sport) negli Stati Uniti tra giugno e luglio, con 32 squadre divise in otto gruppi da quattro, come accade in Champions. Sono al massimo due i club che ogni nazione può portare, a meno che più squadre dello stesso Paese non si impongono nella stessa competizione come accaduto in Libertadores ai bralisiani.

Dodici i posti dell'Europa, otto attraverso il ranking Uefa dell'ultimo quadriennio (così per ora ci arriverà l'Inter) e quattro per chi vince le quattro edizioni più recenti di Champions League. Chelsea, Real Madrid e Manchester City andranno quindi negli States assieme a chi vincerà a Wembley quest'anno, così come Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Pass già staccato anche per Al-Hilal e Urawa Red in Asia, Al-Ahly e Wydad Casablanca in Africa, Monterrey, Seattle Sounders e Leon in Nord America. In più ci sarà uno slot per il Paese ospitante e uno per l'Oceania.

Il torneo avrà cadenza quadriennale.