Novità anche per Romelu Lukaku. Come spiega il Corriere dello Sport, oggi si valuteranno i tempi del verosimile rientro in campo di Big Rom, da gestire con l’obiettivo di poterlo utilizzare il 26 ottobre per Inter-Viktoria Plzen Champions League. "Dopo il problema ai flessori della coscia, Lukaku ha già saltato dieci partite quest’anno. Il momento d’oro dell’attacco interista autorizza a non affrettare le cose - si legge -. Nella prossima settimana - insolitamente sgombra di impegni per l’Inter - Lukaku andrà incontro al recupero completo. Correa è invece pronto al rientro in gruppo, e alla convocazione per la gara di domenica con la Salernitana. Ecco perché sulla tabella di marcia che ha stilato lo staff medico su Lukaku, sono escluse forzature".