Bastoni e Barella ancora titolari nell'undici di partenza azzurro contro la Germania, Davide Frattesi in lotta per una maglia dal 1' con Maldini. Secondo riportato da Sky Sport non ci sono dubbi sulla titolarità di Bastoni e Barella, con il difensore che tornerà ad agire da braccetto dopo la prova da centrale nell'andata dei quarti giocata a San Siro.

Saranno Gatti e Buongiorno, con ogni probabilità, a completare il terzetto difensivo. Tonali e Ricci a centrocampo, Politano e Udogie sulle corsie esterne. Confermato Kean centravanti.

La probabile ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean.