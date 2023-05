Tempo di soddisfazioni e sorrisi per Simone Inzaghi, capace di portare l'Inter in finale di Champions League dopo lo storico trionfo del 2010. Il tecnico nerazzurro, come testimoniato da un video di Sky Sport, è stato accolto dal calore dei tifosi ad Appiano Gentile: c'è chi gli ha chiesto di scattare una foto insieme, chi ha voluto un autografo sulla maglia o sul pallone. Ma anche chi, già con la testa verso il complicato appuntamento di Istanbul contro il Manchester City, ha avenzato la richiesta di riportare la coppa dalle grandi orecchie a Milano.

