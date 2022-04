Clamorosa debacle per il Chelsea che in casa viene sconfitto in rimonta 1-4 contro il Brentford di Christian Eriksen, a segno anche oggi a Stamford Bridge dopo i due gol siglati nei due match in nazionale danese. Apre le marcature Rudiger al 48', prima della riscossa degli ospiti con la doppietta di Janelt al 50' e al 60', intervallata dal gol di Eriksen al 54' e seguita dal poker definitivo di Wissa all'87'. Blues tramortiti e a nulla valgono anche gli ingressi in campo dei due ex nerazzurri Kovacic e Lukaku, inseriti da Tuchel al 65'.