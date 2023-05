Grande partita di Denzel Dumfries, che ha annullato Theo Hernandez e Leao nel derby di ieri. L'ex giocatore del PSV, dopo il match di Champions, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente RTL7. "Leao? Sì, magari adesso lo seguo anche fino alla sua automobile - ha scherzato il laterale difensivo -. Lui è un grande giocatore, molto importante per il Milan, e il mio compito era renderlo inoffensivo. E devo dire che oggi come squadra abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro".

"Il mio compito principale è quello di difendere, specialmente in gare come quella di oggi (ieri, ndr) in cui devi leggere bene i momenti. In Italia impari presto a 'uccidere' le partite e all'Inter siamo davvero bravi in questo. Allo stadio, in queste gare, c'è un'atmosfera magica e tu vai col pilota automatico: è bellissimo giocare partite così. I tifosi sono importantissimi".

