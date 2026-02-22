Piadena Drizzona si schiera al fianco di Alessandro Bastoni, suo concittadino più celebre. Le autorità del paesino in provincia di Cremona prendono posizione dopo i fatti degli ultimi giorni che hanno visto protagonista in negativo il difensore dell'Inter. Il portale OglioPoNews interpella Andrea Volpi, assessore allo Sport, che racconta un aneddoto spiacevole: "Francamente si è andati oltre e non mi riferisco ai commenti sportivi, che fanno parte del gioco, ma a ciò che si è generato attorno alla vicenda. Sono stati colpiti a livello personale Alessandro Bastoni, la sua famiglia e addirittura persone che condividono il suo stesso cognome, pur non essendo peraltro nemmeno parenti. Questo significa che gli schizzi di questa tempesta sono arrivati fin troppo lontano".

Volpi aggiunge: "Detto questo, l’errore di Alessandro è sotto gli occhi di tutti: l’esagerazione, l’esultanza, l’immagine che è circolata. Lo abbiamo visto tutti. Ma trasformare tutto questo in un attacco personale è forse ancora più sbagliato e sicuramente esagerato. Si rischia di trasformare lo sport, che è il più bello del mondo, in qualcosa di pericoloso. E sarebbe davvero un peccato".