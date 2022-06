C'è qualcuno al Chelsea che non si è ancora arreso all'idea di un addio di Romelu Lukaku, che sta spingendo con tutto se stesso per fare ritorno all'Inter. Si tratta di Petr Cech, ex portierone dei Blues, oggi consulente tecnico del club londinese, che ha parlato con ottimismo del futuro sportivo del belga a Stamford Bridge: "Personalmente credo che Romelu Lukaku farà un'ottima stagione, abbiamo visto quanto può essere forte - le sue parole -. Sfortunatamente, l'infortunio a lungo termine che ha subito contro l'Aston Villa ha rallentato tutto, e poi ha avuto anche il COVID. Abbiamo potuto vedere verso la fine della stagione, quando Romelu Lukaku era in forma, quanto sia forte. Abbiamo avuto una stagione particolare con i problemi di COVID intorno a Natale, lui è stato uno tra i giocatori colpiti. Ho piena fiducia che Romelu Lukaku si riprenderà e farà una buona stagione".