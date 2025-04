Ci sono Federico Dimarco e Davide Frattesi nella Top 11 di Fabio Caressa per la 30esima giornata di Serie A, stilata sul proprio canale Youtube. Importante la spiegazione offerta per la presenza dell'esterno nerazzurro: "Forse esagerando, lo paragono a Roberto Carlos. Il brasiliano faceva il quarto, mentre lui fa il quinto ed è più un centrocampista offensivo; però penso che forte come lui a sinistra c'è solo Dimarco dopo Roberto Carlos. Anche perché lo ricorda un po', sia fisicamente, sia per il sinistro, sia per la visione che ha. Quando va al tiro, è giusto che tiri; quando va sul fondo è giusto che vada sul fondo, quando recupera perché magari avanza Alessandro Bastoni è giusto che recuperi. Ha una visione chiarissima della partita; merito di Simone Inzaghi ma anche suo e di come legge le situazioni. Poi ha questo sinistro meraviglioso, questa capacità di mettere cross, scaricare indietro o andare sul fondo. Secondo me in questo momento è uno degli esterni sinistri più forti del mondo, si è sentita l'assenza in Nazionale".

A proposito di Frattesi, invece, Caressa spiega: "Grande professionista. Mi è piaciuta l'esultanza a fine partita. L'Inter ha fatto un primo tempo spettacolare, con un calcio spettacolare e bello da vedere. Però, come spesso si è visto, non ha mantenuto questa tendenza e questa tensione per novanta minuti. Quando gli avversari trovano gol, vengono meno alcune certezze. Ogni tanto, poi, i cambi non funzionano come dovrebbero per come entrano in campo. Frattesi ha giocato una buona partita, però sembra che siano fuori contesto all'inizio. Questo è un piccolo punto interrogativo di una squadra che è dentro tutto, un traguardo a questo punto straordinario per l'Inter. Sarò a Monaco di Baviera per il match di Champions League, partita difficile ma non impossibile per l'Inter. Vedremo in questo mese quali saranno le prospettive dei nerazzurri, che possono essere strepitose, ottime, buone o buonine: dipenderà dai risultati, ma l'Inter quando gioca è una squadra che ti rapisce, ti prende l'occhio. Anche con le assenze che c'erano, su tutte quella di Lautaro Martinez".

