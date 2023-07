Dopo il 5-3 rifilato al Barcellona, l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta, intervenuto in conferenza stampa, ha anche spiegato il motivo dell'assenza di Balogun, grande escluso anche dalla distinta. "Flo non era disponibile, aveva un piccolo infortunio al piede, non si è allenato con noi e non era disponibile per noi, ecco il motivo".

Balogun ha un suo peso nella squadra?

"Sì, dovremo vedere. Prima di tutto deve essere in forma e pronto a giocare diversi minuti".