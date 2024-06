Marko Arnautovic mostra nella mixed zone dello stadio di Berlino dopo la vittoria dell'Austria sull'Olanda che ha regalato la qualificazione agli ottavi di finale come primo del girone. "Una sensazione incredibilmente bella - dice - Adesso possiamo esserne contenti per un momento, ma poi inizia la preparazione per gli ottavi di finale. Nessuno avrebbe creduto che avremmo potuto progredire in questo modo. La gente probabilmente non ci ha valutato in questo modo, ma io valuto sempre la squadra come al top".

"Noi favoriti? Non direi. Tutto può succedere nella fase a eliminazione diretta, devi vincere. Il torneo è appena iniziato. Festeggiare? Non so cosa stiano facendo tutti i ragazzi. Ho già 35 anni, devo rallentare e vedere di poter recuperare in modo da poter portare la stessa qualità nella prossima partita", ha aggiunto Arnautovic.