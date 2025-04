A furia di partecipare anche a programmi TV di pura evasione ('Ballando con le stelle' e ieri sera era pure ospite di 'Obbligo o Verità', talk show condotto dalla Marcuzzi su RAI 2...), Ivan Zazzaroni dev'essere andato in totale confusione nel suggerire l'apertura di stamattina del Corsport. Anziché NAPOLI REGGE, sarebbe stato più centrato titolare: NAPOLI DEI FRATELLI DE REGE. Ossia Conte e Stellini parificati al duo comico campano in auge negli anni '30-'40... Un 2° tempo col Napoli letteralmente soggiogato dal Bologna, per quanto beneficiato dalla dabbenaggine di Castro. È proprio vero che non ci sono più i Fidel di una volta...

P.S.: qual era quella testata che, anticipando il suo doppiopesismo, domenica aveva titolato sul pareggio dell'Inter a Parma in termini di STOPPATA? Proprio il Corsport che, infatti, sul pari dei partenopei a Bologna si è pronunciato, invece, così: NAPOLI REGGE...

Per una volta, è apparsa più onesta e congrua l'apertura della Gazzetta: NAPOLI STOP.

Orlando Pan