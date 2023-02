Ora che "'a nuttata è passata" - in attesa di quella decisiva per l'accesso ai quarti di CL calendarizzata fra 3 settimane - si può tirare un sospiro di sollievo e baloccarsi un attimo: giusto per stemperare la tensione... Scorrendo la rosa del Porto (fonte Transfermarkt ), capita di imbattersi in alcune identità anagrafiche - una in particolare - che fanno subito tornare alla mente alcuni degli spassosi sketch con Aldo, Giovanni e Giacomo ai tempi di 'Mai dire gol'. Quelli in cui Nico, il più "anziano" dei 3 comici - vestiti con caratteristici costumi sardi - elencava i nomi di improbabili fratelli, commercialisti, soffiatori di vetro, cugini, cognati e via parentando. Tutti "tipicamente isolani" tranne quell'immancabile FRANCO, il classico pesce fuor d'acqua.

Ebbene, nella fattispecie iberica, salta fuori che insieme ad identità sicuramente porto-brasiliane come Evanilson, Folha, Eustaquio, Otavio, Costa (2 soggetti), Pepe (uno con l'accento, l'altro senza), Conceição (uno dei 4 figli del tecnico dei portoghesi), João Mário (omonimo dell'ex nerazzurro, ora al Benfica) e di altre con connotazioni apparentemente più ispaniche tipo Samuel, Veron, Uribe e Martinez, compaia proprio "l'intruso": il solito FRANCO. Verificare per credere! Risate assicurate con quel trio di geni della comicità, non a caso interisti sfegatati: e pure dotati di capacità divinatorie. Chi poteva infatti immaginare che un giorno sarebbe saltato fuori per davvero un giocatore di nome FRANCO che non c'entrava niente con tutto il resto della combriccola? Un ottimo pretesto per andarsi a rigustare in rete quelle gag.

E pensare che chiunque avrebbe giurato che il vero intrufolato nella rosa lusitana potesse essere il persiano Taremi. Cosa mai ci farà un iraniano in una zona vitivinicola in riva all'Oceano Atlantico? L'unico nesso con Oporto di questo giocatore nato a Bushehr - una città portuale sulla costa sud-ovest dell'Iran - dev'essere per forza il richiamo della stessa aria salmastra che spira in quella località che si affaccia sul Golfo Persico. Saudade in rigorosa "umidità" persiana: tanto per citare ancora il trio di comici interisti...