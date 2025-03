Sul più bello che ci si era convinti che Venezia-Napoli - il testacoda in secundis del campionato: quello vero, Inter-Monza (ossia, battistrada contro ultima), si era giocato, invece, appena una giornata prima - fosse andato in scena allo stadio Penzo nell'isola di Sant'Elena, i commenti del tecnico partenopeo a fine partita avevano destato qualche dubbio logistico... Il delirio narrativo di Conte, insaputo agronomo, circa il sospetto di un terreno non bagnato, con la palla che - a suo dire - non scorreva a sufficienza, hanno infatti indotto taluni a pensare che si fosse giocato non su un normale campo da calcio, ma all'interno di un famoso circuito per automobilismo e motociclismo ubicato in California, tanto conosciuto dagli appassionati soprattutto di MotoGP quanto dal nome altamente evocativo: Laguna Seca!

Peccato per Conte che le immagini fornite da DAZN abbiano poi smentito la sua tesi stralunata per la quale il tecnico leccese si era spinto a chiedere lumi persino al suo omologo del Venezia, Di Francesco. Il quale, col nome di battesimo che porta, Eusebio - non potendo mandare platealmente a quel paese il collega - gli avrebbe magari voluto rispondere che lui si era appena goduto l'adattamento lagunare di tutt'altra 'pellicola di fantasia': "A piedi nudi (e asciutti) nel parco"...

Cosicché Antonio da Lecce non ha fatto altro che aggiungere un'ulteriore perla alla sua già poco edificante collana di alibi, dopo averne sfoggiato un vasto campionario in tutte le precedenti occasioni in cui le sue capacità professionali avevano fatto parzialmente cilecca. Ed anche stavolta sembra avviato su quella strada: prova ne sarebbero gli appena 8 punti conseguiti dal Napoli negli ultimi 7 turni, puntualmente innaffiati dalle sue risibili derive dialettiche.

Nell'umettato scusario della massima Serie, ormai Conte ha eclissato financo Mazzarri.

Orlando Pan