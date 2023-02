Partite sporche, partite secche, partite non "inamidate" abbastanza, partite macchiate con l'onta di un pareggio in casa della penultima... È davvero ampia la scelta dei programmi di lavaggio (e stiratura...) con cui Inzaghi ha dovuto finora arrabattarsi per riuscire a fare il "bucato" di stagione dei nerazzurri. Idealmente, beninteso! Poi non è dato sapere se Simone sia stato anche consigliato - giusto da esperte massaie di fede nerazzurra - circa la necessità di impiego di qualche dose aggiuntiva di Ace Gentile (la famosa candeggina della pubblicità, specifica per i "colorati"), detergente dalla denominazione quanto mai appropriata per le incombenze quotidiane nella lavanderia "dell'omologa" Appiano...

Ora magari l'evocazione di un certo elettrodomestico potrebbe far tornare in mente a più di un appassionato un vecchio avviso ai naviganti trapattoniano. Solo che non volendo ancora tornare del tutto seri, va precisato subito che il monito del Trap non sarebbe, però, quello a rischio di denuncia per maltrattamento ("Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco"), da inoltrare eventualmente all'Ente Nazionale per la Protezione Animali (ENPA)... Bensì giusto quell'altro stante il quale "Fare l’allenatore dell’Inter è come essere in una lavatrice che fa centrifuga". Nel senso, secondo il vangelo di Giovanni, che per vincere all'Inter ci sono voluti molti anni "e il grande Mourinho" (cit.).

Oddio, per essere perfettamente aderenti alla casistica trapattoniana, bisognerebbe identificare con precisione chi sarebbe ora, alla Pinetina, maggiormente esposto al rischio di "centrifuga": se lo stesso allenatore nerazzurro (Inzaghi) o, di nuovo, il suo "bucato" stagionale (le gare dell'Inter sopra descritte). E comunque il prode Giuanin da Cusano Milanino ci aveva visto giusto con quella sua primordiale uscita dialettica vecchia ormai di oltre 3 decenni: "Cinque anni all’Inter, in questa centrifuga, sono come quindici anni in un altro club". Lustro completato lasciando peraltro in eredità un 2° posto in campionato a pari del Milan e la conquista della 1a Coppa Uefa nerazzurra proprio nella sua ultima stagione a Milano (1990-91). Concetto che Trapattoni ebbe modo di ribadire anche in seguito, almeno in un altro paio di occasioni ed a ragion veduta: dopo l'arrivo sulla panchina nerazzurra di Gasperini (2011: "L'Inter è una centrifuga, frulla tutto e tutti") e dopo quello, cinque anni più tardi, di Pioli (2016: "Se si lascia centrifugare, rischia di perdere le emozioni e le cognizioni di sé stesso e di ciò che deve fare”).