Nel 1967 il cantante francese Antoine arrivò 8° a Sanremo con il brano "Pietre". Canzone cosiddetta di protesta le cui prime strofe intonavano il seguente ritornello: "Tu sei buono e ti tirano le pietre/Sei cattivo e ti tirano le pietre/Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai/Tu sempre pietre in faccia prenderai". Nel 2023 - con questi troppo ricorrenti chiari di LuLa nerazzurri - non è ancora dato sapere in quale posizione finale di classifica Inzaghi riuscirà a collocare la sua Inter, Coppe escluse. Certo è che immaginare già ora il tecnico piacentino esposto al forte rischio di lapidazione virtuale sulla pubblica piazza pare francamente eccessivo...

Per i detrattori di Simone, invece, quella che ha attecchito sui social non si è mai interrotta. Anzi, sembra quasi di ascoltarne il classico prototipo mentre si appella spudoratamente ad una celeberrima battuta (involontaria...) di Tom Hanks in Forrest Gump: "Credo che alle volte, nella vita, non ci sono abbastanza sassi" (proferita in quella scena in cui la "sua" Jenny scaglia delle pietre contro la casa paterna, teatro di inconfessabili soprusi infantili).

, a proposito di confessioni, lo si deve ammettere: a 14 puntate dalla chiusura del sipario sul festival pallonaro di casa nostra, pure il grande principe De Curtis - in arte Totò - avrebbe pudore a classificarne l'esito finale solo come "parte-nopeo e parte napoletano", anziché già ora "total" azzurro... Con un vantaggio abissale di 18 punti sulle seconde, la rassegnazione altrui dovrebbe regnare pressoché sovrana. Purtroppo il diffuso malcontento contro Inzaghi - con la curva nerazzurra che si era fatta carico di rappresentarlo già all'indomani della trasferta flop di Genova - non potrà che trovare, dopo quella di Bologna, ulteriore alimentazione.

Ai più accorti non sarà, però, sfuggito che far tornare alla mente di appassionati e tifosi altri fatti di quel summenzionato 1967 - più marcatamente nerazzurri - potrebbe costituire un esercizio di perfidia gratuita. Non foss'altro perché quella stagione fu macchiata da una serie di esiti sportivi che definire solo funesti sarebbe un affronto troppo smaccato agli almanacchi se non alla memoria collettiva. Ne era sortito, infatti, una specie di Triplete alla rovescia, con i nerazzurri che nell'arco di "soli" 14 giorni riuscirono a perdere lo scudetto nella fatal Mantova, la finale di Coppa Campioni a Lisbona contro il Celtic e la semifinale di Coppa Italia a Padova (quelli gratificanti nella Trilogia del 2010 furono, invece,18: sarà stata la discriminante temporale quella decisiva...).

Per carità: nessun flash-back da menagramo! Ricordare certi accadimenti rovinosi del passato serve giusto per evitare - almeno negli intenti nerazzurri, ancora in evoluzione - che abbiano a ricrearsi le condizioni affinché si possano ripetere: abbiamo già dato, grazie! Dunque non si era fatto in tempo a constatare, con profonda soddisfazione, che certi tifosi transalpini non fossero "Nantes" ieri... - il riferimento non solo umoristico va a quelle pillole di saggezza giudiziaria perfettamente sintetizzate in uno striscione antibianconero esposto nel loro stadio dagli ultimi rivali della Juve in EL (Nantes) - che un redivivo Bologna si è palesato sul sentiero nerazzurro (quando tutti aspettavano, invece, il ritorno dell'Orsato...).