Qualche istante fa, l'Inter ha raggiunto in pullman l'hotel che la ospiterà a Torino nelle ore precedenti alla sfida di stasera con la Juve, valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Tanti tifosi e curiosi all'arrivo di Lautaro Martinez e compagni, con Nicolò Barella che si è fermato anche per i classici autografi. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).