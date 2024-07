Simpatico siparietto alla francese tra Olivier Giroud e Benjamin Pavard, pizzicati insieme in Costa Azzurra dove sono in vacanza prima di tornare ad allenarsi in campo. In un video circolato sui social si vede l'ormai ex attaccante del Milan nascondere con la mano il logo dell'Inter dal pantaloncino di Benji, pronto a sfidare il connazionale a padel con un po' di nerazzurro addosso.

𝐆𝐢𝐫𝐨𝐮𝐝-𝐏𝐚𝐯𝐚𝐫𝐝, che risate in Costa Azzurra

L'ex Milan nasconde il logo 𝒓𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆 dal pantaloncino dell'interista 🫣#Giroud #Pavard #DAZN pic.twitter.com/IlWviHlQ41 — DAZN Italia (@DAZN_IT) July 25, 2024