Incredibile quanto avviene al Via del Mare nella sfida tra Lecce e Parma: i salentini, avanti 2-0 fino al 90esimo, vedono sfuggire clamorosamente la vittoria per via della rimonta gialloblu frutto dei gol in pieno recupero firmati dall'ex Pontus Almqvist e da Antoine Hainaut. Rivivi questa partita elettrica negli highlights a fondo pagina.