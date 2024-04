"Cosa ho pensato sul colpo di testa di Viola del possibile 3-2? Non si può dire". Leonardo Pavoletti scherza così, all'indomani del pari strappato dal Cagliari sul campo dell'Inter, parlando all'evento 'In-Store 69-70 official jersey', andato in scena al 'The Pitch Football Store' di Corso Europa 18, a Milano.

"Oggi sono andato a rivedere l'azione perché ero andato a letto con una punta di rammarico - ha aggiunto l'attaccante dei sardi -. Però siamo stati fantastici perché quando io giocavo titolare a San Siro contro i nerazzurri abbiamo sempre fatto grandi barricate. Invece ieri ho visto un Cagliari gagliardo, non è stato un punto rubato. Abbiamo meritato, avremmo potuto pure fare il colpaccio".