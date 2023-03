La Sampdoria di Dejan Stankovic non riesce a sfruttare l'effetto Marassi e spreca con la Salernitana una ghiotta occasione per riaprire i discorsi nella zona bassa della classifica. La partita delle 15 finisce come la precedente tra Spezia e Verona, con il risultato di 0-0. Merito anche delle parate di Ochoa. Gli highlights del match.