La Lazio di Baroni non riesce a riscattare la sconfitta nel derby contro la Roma e non va oltre l'1-1 contro il Como all'Olimpico nella partita che ha aperto la 20esima giornata di Serie A. I padroni di casa passano in vantaggio con Dia, nella ripresa prima il rosso di Tchaouna e poi il gol del pareggio di Cutrone. Da segnalare l'infortunio di Nico Paz.