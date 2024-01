Due su due per Daniele De Rossi alla guida della Roma. Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini spingono i giallorossi nella vittoria esterna dell'Arechi contro una Salernitana sempre più in difficoltà in classifica. Inutile la rete granata di Grigoris Kastanos, i capitolini si impongono 2-1. Rivedi gli highlights nel video a fondo pagina.