Finisce in parità la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Lazio. Un punto d'oro per il Verona che, in inferiorità numerica, ferma sul pareggio la Lazio. Passo indietro per la formazione di Sarri dopo tre vittorie di fila tra coppe e campionato. Al gol di Zaccagni nel primo tempo, ha risposto Henry nella ripresa. Da segnalare anche il rosso subito da Duda al 79'. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.