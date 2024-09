Incredibile partita al Maradona, dove il Napoli va sotto per il rigore di Bonny, soffre per tutta la partita, poi, con il Parma in dieci dal 75' e senza portiere per il doppio giallo a Suzuki (sostituzioni terminate: in porta Delprato), trova il pari con Lukaku al 92' e la vince con Anguissa al 96'. Nel finale, miracolo di Meret su Askildsen. Gol e highlights del 2-1 della squadra di Conte: