Nella seconda gara del venerdì il Napoli supera il Lecce con il punteggio di 2-1. Apre le marcature Di Lorenzo al 18', il Lecce riesce a pervenire al pareggio al 52' della ripresa grazie alla caparbietà di Di Francesco, ma poi si fa male da solo al 64' quando Gallo e il portiere Falcone compiono un pasticcio incredibile che vale il gol definitivo 2-1 per gli azzurri. Nel video in basso gli highlights della sfida del Via del Mare.