Gol e spettacolo tra Cremonese e Monza, con gli ospiti che si sono imposti per 3-2 allo Zini. Brianzoli avanti per 3-0 grazie alla doppietta di Caprari e al gol di Ciurria, poi il ritorno dei grigiorossi con le reti di Dessers e Ciofani. Non basta però per portare a casa punti. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.