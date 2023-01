La Fiorentina batte il Sassuolo in casa nella 17^ giornata di Serie A e si rilancia per la corsa all'Europa. La squadra di Italiano passa in vantaggio con Saponara nella ripresa, viene raggiunta da un rigore di Berardi, ma nel finale è sempre un tiro dal dischetto ad essere decisivo ed è quello di Nico Gonzalez, che manda in estasi il Franchi. Di seguito gli highlights del match: